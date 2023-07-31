VUGD предупреждает о сильных ливнях с грозами и ветром

Возможен град. Гроза и ливни будут продолжаться до вечера.

VUGD призывает быть особо осторожными в местах, которые особенно подвержены влиянию грозы, например, в лесах и на открытых территориях.

Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху.

Возможно локальное затопление низин. Плохая видимость и аквапланирование могут ухудшить условия движения. Может быть нарушено проведение мероприятий на открытом воздухе. Если возможно, ищите укрытие в помещениях, указывает VUGD.