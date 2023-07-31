VUGD предупреждает о сильных ливнях с грозами и ветром

Пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о том, что днем местами, начиная с запада страны, образуется гроза с сильными ливнями и порывами ветра до 15-17 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Возможен град. Гроза и ливни будут продолжаться до вечера.
VUGD призывает быть особо осторожными в местах, которые особенно подвержены влиянию грозы, например, в лесах и на открытых территориях.
Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху.
Возможно локальное затопление низин. Плохая видимость и аквапланирование могут ухудшить условия движения. Может быть нарушено проведение мероприятий на открытом воздухе. Если возможно, ищите укрытие в помещениях, указывает VUGD.
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