Осадки и облачно: синоптики о погоде в первый день августа

В Курземе и ночью, и днем ожидаются дожди, местами сильные. В центральных регионах также местами пройдут дожди, а на востоке будет преимущественно сухо.

Порывы южного, юго-восточного ветра днем составят 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем составит +18...+23 градуса, на востоке страны местами до +25 градусов.

В Риге во вторник будет пасмурно, временами ожидается дождь, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит от +15 градусов ночью до +22 градусов днем.

Галерея: Дождливая погода