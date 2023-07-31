Осадки и облачно: синоптики о погоде в первый день августа

Во вторник, 1 августа, в Латвии будет преобладать облачность, солнечно будет только на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В Курземе и ночью, и днем ожидаются дожди, местами сильные. В центральных регионах также местами пройдут дожди, а на востоке будет преимущественно сухо.
Порывы южного, юго-восточного ветра днем составят 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем составит +18...+23 градуса, на востоке страны местами до +25 градусов.
В Риге во вторник будет пасмурно, временами ожидается дождь, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит от +15 градусов ночью до +22 градусов днем.
Галерея: Дождливая погода
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