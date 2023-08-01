Спасатели предупреждают о сильных ливнях 1 августа

В ближайшие часы в западной части Латвии ожидается сильный ливень с количеством осадков от 10 до 19 миллиметров.

VUGD указывает, что следует учитывать, что погодные условия могут препятствовать проведению мероприятий на улице. Условия движения на дороге могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.