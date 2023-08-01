Спасатели предупреждают о сильных ливнях 1 августа

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) во вторник утром распространила предупреждение о сильных ливнях во вторник, 1 августа.
В ближайшие часы в западной части Латвии ожидается сильный ливень с количеством осадков от 10 до 19 миллиметров.
VUGD указывает, что следует учитывать, что погодные условия могут препятствовать проведению мероприятий на улице. Условия движения на дороге могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.
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