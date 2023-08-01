В первый день августа воздух в Латгале прогреется до +25 градусов

Во вторник температура воздуха в Латвии составит от +18...+20 градусов в Курземе до +23...+25 градусов в Латгале, Селии и на востоке Видземе.
По прогнозам синоптиков, на западе небо будет преимущественно облачным, на востоке будет светить солнце. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, при этом в Курземе осадков будет больше, а в Латгале дождей не ожидается.
Слабый и умеренный южный и юго-восточный ветер будет дуть порывами до 8-13 метров в секунду.
В Риге во вторник будет преимущественно облачно, временами ожидается дождь. Порывы южного, юго-восточного ветра составят до 12 метров в секунду, температура воздуха - до +21...+22 градусов.
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