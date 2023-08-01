В этом году июль в Латвии был холоднее обычного

Самая низкая температура воздуха, +4,8 градуса, была зафиксирована 11 июля в Мадоне, а максимальная температура воздуха составила +32,1 градуса 16 июля в Добеле.

16 июля было побито три рекорда жары, а в период с 11 по 22 июля - шесть рекордов холода.

Во второй половине месяца было больше дождей, в среднем по стране за июль выпало 70,6 миллиметра осадков, что составляет 93% от нормы. Таким образом, июль стал четвертым подряд месяцем с осадками ниже нормы, однако их количество в июле было максимальным с января.

Больше всего осадков - 106 миллиметров - в прошлом месяце выпало в Лиепае. Меньше всего дождей было на Колке, где было зафиксировано 43 миллиметра осадков.

Средняя относительная влажность в Латвии в июле составила 75%: от 71% в Даугавпилсе до 80% на мысе Колка. Сильнейшие порывы ветра - 22,2 метра в секунду - наблюдались 3 июля в Вентспилсе.