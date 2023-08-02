В среду ожидаются кратковременные дожди

Начиная с запада страны небо временами будет проясняться. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, местами порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

В Риге пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня облачность уменьшится. При умеренном южном ветре температура воздуха на солнце повысится до +23 градусов.

Галерея: Дождливая погода