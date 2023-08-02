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В среду ожидаются кратковременные дожди

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste / LETA

В среду, 2 августа, во многих регионах Латвии ожидается кратковременный дождь, местами интенсивный, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада страны небо временами будет проясняться. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, местами порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

В Риге пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня облачность уменьшится. При умеренном южном ветре температура воздуха на солнце повысится до +23 градусов.

Галерея: Дождливая погода

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