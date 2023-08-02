В четверг ожидаются ливни и грозы

Предстоящей ночью местами пройдут кратковременные дожди, в восточных регионах возможен туман. При слабом южном, юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +12...+16 градусов.

В четверг утром с юга в Курземе придет зона более обильных осадков. Во второй половине дня и вечером местами на западе и в центральных регионах страны возможны грозы с ливнями и градом. На большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть южный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, во время грозы ветер усилится. Температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге в ночь на четверг осадков не ожидается, днем время от времени будут идти дожди, возможны ливни с грозами, а скорость южного ветра составит до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем повысится до +23 градусов.