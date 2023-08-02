В четверг в Латвии ожидаются сильные ливни с грозами

В свою очередь во второй половине дня и вечером местами по стране, за исключением Латгале, ожидается гроза, которая местами будет очень сильной - возможны не только сильные ливни и затопление улиц, но и град с бурей.

По всей Латвии усилится юго-восточный ветер, который сменит направление на южное, в Курземе - на юго-западное. Ожидаются порывы ветра до 11-16 метров в секунду, но под грозовыми тучами он может превысить скорость 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге периодически ожидается дождь, во второй половине дня и вечером возможна разрушительная гроза. Будет дуть порывистый юго-восточный и южный ветер, воздух прогреется до +23...+24 градусов.