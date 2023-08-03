Кратковременные дожди и ветер: прогноз синоптиков на пятницу

Солнце будет чередоваться с облаками, во многих регионах пройдет кратковременный дождь.

Температура воздуха составит от +19…+20 градусов на западном побережье Курземе до +26 градусов в Латгале и Селии, а у границы с Белоруссией столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, порывы южного, юго-западного ветра составят до 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +24 градусов.

Галерея: Дождь в Риге