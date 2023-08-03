Кратковременные дожди и ветер: прогноз синоптиков на пятницу

В пятницу, 4 августа, порывы юго-западного ветра в Латвии усилятся до 12-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Солнце будет чередоваться с облаками, во многих регионах пройдет кратковременный дождь.
Температура воздуха составит от +19…+20 градусов на западном побережье Курземе до +26 градусов в Латгале и Селии, а у границы с Белоруссией столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, порывы южного, юго-западного ветра составят до 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +24 градусов.
Галерея: Дождь в Риге
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