Вечером и ночью в Латвии продолжатся грозы

В четверг, 3 августа, после обеда во многих западных и центральных регионах страны идут кратковременные дожди, местами - сильные грозовые ливни, которые продолжатся вечером и ночью, прогнозируют синоптики.
Риск сильных дождей сохранится в течение ночи, но значительно снизится вероятность града и бури. Ветер будет преимущественно южный от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +14...+17 градусов.
В пятницу облака будут чередоваться с солнцем и во многих местах пройдут кратковременные дожди, в Латгале значительных осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса, в Латгале - до +27 градусов.
В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, ночью сохранится вероятность грозы. Скорость южного, юго-западного ветра днем порывами будет достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16...+17 градусов, днем - до +23 градусов.
Галерея: Дождь в Риге
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