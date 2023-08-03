Вечером и ночью в Латвии продолжатся грозы

Риск сильных дождей сохранится в течение ночи, но значительно снизится вероятность града и бури. Ветер будет преимущественно южный от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +14...+17 градусов.

В пятницу облака будут чередоваться с солнцем и во многих местах пройдут кратковременные дожди, в Латгале значительных осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса, в Латгале - до +27 градусов.

В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, ночью сохранится вероятность грозы. Скорость южного, юго-западного ветра днем порывами будет достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16...+17 градусов, днем - до +23 градусов.

Галерея: Дождь в Риге