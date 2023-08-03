Объявлено желтое предупреждение в связи с грозой и ветром в ближайшие часы

Порывы ветра во время грозы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Учитывая вышеизложенное, метеослужба объявила желтое предупреждение, которое будет действовать до 2:00 ночи.

Желтое предупреждение в данном случае означает, что следует соблюдать осторожность в местах, особенно подверженных воздействию грозы, таких как леса, открытые местности. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор могут переноситься по воздуху.

Также возможно затопление низменных мест, а условия движения на дорогах могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.