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Объявлено желтое предупреждение в связи с грозой и ветром в ближайшие часы

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Гроза
Гроза Фото: Aleksandar Grozdanovski/Shutterstock

Вечером в четверг, 3 августа, в Латвии ожидается гроза с сильными порывами ветра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Порывы ветра во время грозы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Учитывая вышеизложенное, метеослужба объявила желтое предупреждение, которое будет действовать до 2:00 ночи.

Желтое предупреждение в данном случае означает, что следует соблюдать осторожность в местах, особенно подверженных воздействию грозы, таких как леса, открытые местности. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор могут переноситься по воздуху.

Также возможно затопление низменных мест, а условия движения на дорогах могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования. 

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