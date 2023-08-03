Объявлено желтое предупреждение в связи с грозой и ветром в ближайшие часы

Вечером в четверг, 3 августа, в Латвии ожидается гроза с сильными порывами ветра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Порывы ветра во время грозы могут достигать скорости 15 метров в секунду.
Учитывая вышеизложенное, метеослужба объявила желтое предупреждение, которое будет действовать до 2:00 ночи.
Желтое предупреждение в данном случае означает, что следует соблюдать осторожность в местах, особенно подверженных воздействию грозы, таких как леса, открытые местности. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор могут переноситься по воздуху.
Также возможно затопление низменных мест, а условия движения на дорогах могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.
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