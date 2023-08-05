Температура воды на пляжах - от +6 до +22 градусов

Из-за порывистого юго-западного ветра в последние дни температура воды на западном побережье Рижского залива резко понизилась - до +6 градусов в Мерсрагсе, +11 градусов в Рое и +15 градусов в Колке.

В пятницу температура воды в Каугури составляла +12 градусов, а в Майори, Булдури, Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки - +17...+18 градусов.

Возле портов Лиепаи, Вентспилса, Скулте и Салацгривы температура воды составляет около +20 градусов.

Температура воды в озерах и большинстве рек составляет +17...+21 градус, а в Даугаве возле Краславы - +22 градуса.

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