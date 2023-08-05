На Латвию надвигаются сильные грозы. Местами объявлено красное предупреждение

В некоторых восточных и центральных регионах страны количество осадков может превысить 30 миллиметров, или 30 литров на квадратный метр, поэтому возможно временное затопление низменных территорий. Во время грозы ожидаются мощные порывы ветра и крупный град.

В связи с этим Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение на востоке страны - в Латгале, на большей части Видземе и на востоке Земгале, а оранжевое предупреждение - на остальной части Земгале и на западе Видземе. Оба предупреждения будут действовать с 21:00 субботы до 8:00 воскресенья.

В воскресенье утром и в течение дня начиная с Латгале небо прояснится, а кратковременные дожди и грозы возможны только в Курземе.

Ночью будет дуть преимущественно слабый ветер, днем восточный, юго-восточный ветер усилится порывами до 9-14 м/с.

Ночная температура составит +15...+20 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +29...+33 градусов, только на севере Курземе будет около +25 градусов.

В Риге до утра воскресенья временами ожидаются дожди, возможны ливни и грозы, а день будет преимущественно солнечным. Ночью температура воздуха не опустится ниже +17 градусов, днем воздух прогреется до +32 градусов.

В воскресенье ожидается самая высокая температура в этом году. Ночь на понедельник будет тропически теплой - на большей части территории страны температура будет выше +20 градусов, местами - не ниже +25 градусов. В понедельник через Латвию с юго-запада пройдет холодный фронт с грозами и ливнями.