Воскресенье будет очень жарким: воздух прогреется до +32 градусов

Начиная с юго-востока, небо прояснится, местами - главным образом в Курземе - еще возможен кратковременный дождь и гроза, сообщает агентство LETA.

Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.

В Риге ожидается суха и солнечная погода, воздух прогреется до +31 градуса, а порывы восточного, юго-восточного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду.

Уровень озона в стратосфере снизился, поэтому ожидается повышенное ультрафиолетовое излучение. Наибольшую осторожность следует проявлять на солнце в период с 12 до 15 часов дня.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре в воскресенье и понедельник.