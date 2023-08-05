Воскресенье будет очень жарким: воздух прогреется до +32 градусов

В воскресенье в Латвии температура воздуха повысится до +28...+32 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +23...+27 градусов, прогнозируют синоптики.
Начиная с юго-востока, небо прояснится, местами - главным образом в Курземе - еще возможен кратковременный дождь и гроза, сообщает агентство LETA.
Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.
В Риге ожидается суха и солнечная погода, воздух прогреется до +31 градуса, а порывы восточного, юго-восточного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду.
Уровень озона в стратосфере снизился, поэтому ожидается повышенное ультрафиолетовое излучение. Наибольшую осторожность следует проявлять на солнце в период с 12 до 15 часов дня.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре в воскресенье и понедельник.
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