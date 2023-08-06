Следующая неделя начнется с рекордов жары, но затем резко похолодает

Неделя начнется с рекордов жары - в ночь на понедельник температура воздуха местами не опустится ниже +19...+25 градусов, днем на севере Латгале и Видземе она может достичь отметки в +33 градуса. Однако во второй половине дня придет холодный атмосферный фронт, в результате чего на юге Курземе прогнозируется понижение температуры воздуха до +18 градусов.

Из-за циклона и температурных контрастов в понедельник, особенно в первой половине дня и вечером, возможны экстремальные погодные условия - гроза местами может принести крупный град, бурю и смерчи. Сильная гроза возможна и в столице.

Во вторник температура воздуха не будет выше +14...+19 градусов, будет дуть порывистый южный, юго-западный ветер, на побережье - даже до 22 метров в секунду, пройдут дожди.

В середине и второй половине недели максимальная температура воздуха будет держаться в пределах +17...+22 градусов. Ветер стихнет, по ночам местами образуется туман, в самые холодные ночи температура воздуха не будет опускаться ниже +10 градусов. Осадки преимущественно будут кратковременными и не будут охватывать всю страну, однако есть и вероятность циклона с сильным дождем.

Галерея: Дождь в Риге