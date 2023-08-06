В каких водоемах Риги самая теплая вода?

На пляжах Кипсалы, Кишезерса и Румбулы температура воды составляет +20 градусов, а на Луцавсале и в Вецаки - на градус ниже.

Температура воды в море на пляжах в Даугавгриве и Вакарбулли достигла +17 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, озеро Бабелитис, Кипсала, Кишезерс, а также Луцавсала и залив на Луцавсале.