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В каких водоемах Риги самая теплая вода?

rus.tvnet.lv/LETA
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Отдыхающие на озере Бабелитес.
Отдыхающие на озере Бабелитес. Фото: Lauris Nagliņš/LETA

В рижских купальных зонах самая теплая вода в озере Бабелитис, где она прогрелась до +22 градусов, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

На пляжах Кипсалы, Кишезерса и Румбулы температура воды составляет +20 градусов, а на Луцавсале и в Вецаки - на градус ниже.

Температура воды в море на пляжах в Даугавгриве и Вакарбулли достигла +17 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, озеро Бабелитис, Кипсала, Кишезерс, а также Луцавсала и залив на Луцавсале.

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