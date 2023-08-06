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Предстоящая ночь может стать рекордно теплой в истории Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Теплая ночь. Иллюстративное фото.
Теплая ночь. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Латвии не опустится ниже +19...+24 градусов, прогнозируют синоптики.

Предстоящая ночь может оказаться самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии. Ожидается, что температура воздуха сохранится выше +20 градусов практически на всех станциях наблюдения страны. Синоптики называют такие ночи тропическими, и бывают они, как правило, только на небольшой части территории, чаще всего в Риге, где за счет городской застройки температура воздуха повышена.

В столице зафиксирован и рекорд самой теплой ночи: в ночь с 22 на 23 июня 2021 года температура воздуха в центре Риги составила +24,2 градуса.

В предстоящую ночь облаков будет мало, более густая облачность вероятна в Курземе. В некоторых местах - с наибольшей вероятностью в Южнокурземском крае - возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, местами с порывами до 13 метров в секунду.

В понедельник в юго-западной части страны небо будет преимущественно затянуто облаками, наиболее солнечная погода ожидается в Видземе и Латгале. Во многих местах пройдут дожди, также ожидается сильная гроза. Местами возможны не только очень сильные дожди, но и крупный град, бури и смерчи. Наибольший риск стихийных бедствий прогнозируется днем и вечером в центральной и восточной частях страны.

В Видземе и Латгале и в отсутствие грозовых облаков ожидаются порывы восточного, юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. В Курземе южный ветер сменится юго-западным и станет слабее. Днем на юге Курземе температура воздуха понизится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале местами достигнет +33 градусов.

В Риге в понедельник ожидается незначительная облачность, которая усилится в течение дня. Начиная со второй половины дня возможны грозовые ливни, а также град и буря. Будет преобладать умеренный восточный, юго-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Фото: wetteronline.de

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