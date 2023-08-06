Предстоящая ночь может стать рекордно теплой в истории Латвии

Предстоящая ночь может оказаться самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии. Ожидается, что температура воздуха сохранится выше +20 градусов практически на всех станциях наблюдения страны. Синоптики называют такие ночи тропическими, и бывают они, как правило, только на небольшой части территории, чаще всего в Риге, где за счет городской застройки температура воздуха повышена.

В столице зафиксирован и рекорд самой теплой ночи: в ночь с 22 на 23 июня 2021 года температура воздуха в центре Риги составила +24,2 градуса.

В предстоящую ночь облаков будет мало, более густая облачность вероятна в Курземе. В некоторых местах - с наибольшей вероятностью в Южнокурземском крае - возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, местами с порывами до 13 метров в секунду.