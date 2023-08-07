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Оранжевое предупреждение: в стране ожидаются сильные грозы с градом и вихрями

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза в Риге
Гроза в Риге Фото: LETA

В понедельник, 7 августа, преимущественно во второй половине дня и вечером в Латвии ожидаются сильные грозы с крупным градом и ливнями, прогнозируют синоптики.

Местами во время грозы возможны вихри.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 13:00 до ночи.

Температура воздуха днем на юго-западе Курземе опустится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале составит +33 градуса.

В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.

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