Оранжевое предупреждение: в стране ожидаются сильные грозы с градом и вихрями

В понедельник, 7 августа, преимущественно во второй половине дня и вечером в Латвии ожидаются сильные грозы с крупным градом и ливнями, прогнозируют синоптики.
Местами во время грозы возможны вихри.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.
Предупреждение будет действовать с 13:00 до ночи.
Температура воздуха днем на юго-западе Курземе опустится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале составит +33 градуса.
В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.
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