Сильные грозы с градом и вихрями: объявлены предупреждения

Местами во время грозы возможны вихри.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 13:00 до ночи.

В Риге объявлено предупреждение оранжевого уровня.

Также Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии, в том числе в Курземе. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

В западных и центральных районах страны пойдут экстремально сильные дожди, во время которых может выпасть более 30 мм осадков, с резкими порывами ветра до 30 метров в секунду и крупным градом.

Температура воздуха днем на юго-западе Курземе опустится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале составит +33 градуса.

В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и ночью на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

Уже сообщалось, что гроза, прошедшая около полудня в Добельском крае, во многих регионах причинила значительный ущерб.