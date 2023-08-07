Побит прежний рекорд: ночь на понедельник была самой теплой в истории Латвии

Предыдущий рекорд самой теплой ночи в Латвии был установлен 22-23 июня 2021 года в центре Риги - +24,2 градуса. Минувшей ночью минимальная температура воздуха на метеостанции в центре столицы составила +25,1 градуса.

Ниже +20 градусов столбик термометра минувшей ночью опустился только на Колке - до +19,1 градуса. В Руцаве и Мадоне минимальная температура составила +20 градусов, а на большей части территории страны - +21...+24 градуса.

В 10 часов утра воздух в Латвии уже прогрелся до +26...+28 градусов, в отдельных районах Курземе температура немного ниже. В Латгале и Видземе в течение дня температура повысится до +33 градусов.

Во второй половине дня в Латвии ожидаются сильные грозы с ливнями и градом, а уже во вторник станет прохладнее.