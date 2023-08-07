Метеоролог: в Риге наибольший риск стихийных бедствий уже позади

Negaisu dēļ Latvijā vairāk nekā 20 tūkstoši mājsaimniecību bez elektrības. Rīgai lielākais stihiju risks aiz muguras, taču tuvākajās stundās lietus un negaiss ar pauzītēm turpināsies. — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023

​Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера. В Риге было объявлено оранжевое предупреждение и прошла сильная гроза.

Жители столицы поделились видео и фото грозы в соцсетях. Многие прятались от бури на парковках торговых центров.

Видео: Гроза в Кенгарагсе

Negaisa fronte, kas sasniegusi Rīgu, ir jauna un nav tā pati, kas nesa postījumus Dobeles pusē. pic.twitter.com/3f4kHlht9b — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 7, 2023

Esmu Riga Plaza stāvvietā. Visi ļoti izpalīdz ar autostāvvietas atrašanu, sisi palīdz paslēpties zem jumta. Dalās ar jaunākajām ziņām. pic.twitter.com/463UbZG2CN — Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) August 7, 2023

Как сообщалось, в Латвии сегодня бушуют сильные грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, которые во многих регионах причинили значительный ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение до 19:00 понедельника.

Во второй половине дня риск сильных гроз наиболее высок в центральных и восточных регионах страны. В Видземе и Латгале грозы могут продолжаться и в ночь на вторник.