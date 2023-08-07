Пн, 7.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Метеоролог: в Риге наибольший риск стихийных бедствий уже позади

rus.tvnet.lv
Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Для Риги наибольший риск стихийных бедствий уже позади, но в ближайшие часы дождь и гроза будут продолжаться с перерывами, сообщает метеоролог Том Брицис в Twitter.

​Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера. В Риге было объявлено оранжевое предупреждение и прошла сильная гроза.

Жители столицы поделились видео и фото грозы в соцсетях. Многие прятались от бури на парковках торговых центров.

Видео: Гроза в Кенгарагсе

Как сообщалось, в Латвии сегодня бушуют сильные грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, которые во многих регионах причинили значительный ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение до 19:00 понедельника.

Во второй половине дня риск сильных гроз наиболее высок в центральных и восточных регионах страны. В Видземе и Латгале грозы могут продолжаться и в ночь на вторник.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх