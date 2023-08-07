Видео ⟩ Эксперт объяснил причины разрушительной бури

Сильная и разрушительная буря наблюдалась в Латвии сегодня, 7 августа. С нескольких домов сорваны крыши, в зданиях выбиты окна, большой ущерб нанесен транспортным средствам, во многих местах Латвии было отключено электричество.
Ситуация, когда 45 000 клиентов Sadales tīkls по всей стране остались без электричества, что составляет 5% от всех потребителей в Латвии, нетипична, указал метеоролог Том Брицис в эфире Латвийского телевидения.
Впрочем, эксперт оценивает ситуацию как классическую - в Латвию хлынула горячая воздушная масса, которая сменилась холодной, а на месте этих столкновений образовалась очень сильная буря.
Брицис признает, что ущерб от урагана был больше, чем в других случаях, и это связано с большим количеством пара в Латвии.
Воздух был очень влажным, фронт медленно перемещался по территории Латвии, и гроза могла "затянуться надолго", - говорит Брицис. Эти условия создали благоприятную среду для образования крупного града.
Эксперт сообщает, что грозовая зона теперь переместилась на восток страны и молнии наблюдаются только в местах вдоль границы между Эстонией и Россией.
Брицис отмечает, что сценарии изменения климата указывают на то, что такие погодные условия в Латвии будут возникать все чаще, добавляя, что нет данных о том, стали ли они уже более частыми, чем в другие годы.
Видео: Сюжет программы Латвийского телевидения
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