Вторник будет ветреным и прохладным; возможны дожди

Ожидается, что в восточной части страны скорость порывов ветра составит 11-16 метров в секунду, в центральных районах и в Курземе - до 14-19 метров в секунду, в свою очередь на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 20-24 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

В течение дня постепенно снизится облачность. Ожидается кратковременный дождь, местами в Курземе он будет сильным. Воздух прогреется всего до +15...+19 градусов.

В Риге периодически ожидается небольшой дождь, сквозь облака выглянет солнце, к вечеру небо прояснится. Порывы южного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +18 градусов.