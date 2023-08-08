Пожарно-спасательная служба распространила предупреждение о сильных ливнях

Служба указывает, что погодные условия могут помешать проведению мероприятий на открытом воздухе. Условия езды по дорогам могут ухудшить плохая видимость и аквапланирование.

Как уже сообщалось, в понедельник в Латвии произошла одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.