Пожарно-спасательная служба распространила предупреждение о сильных ливнях

Пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о сильных ливнях, сообщает агентство LETA.
По информации VUGD, с 9 до 12 часов в западных регионах Латвии ожидаются сильные ливни.
Служба указывает, что погодные условия могут помешать проведению мероприятий на открытом воздухе. Условия езды по дорогам могут ухудшить плохая видимость и аквапланирование.
Как уже сообщалось, в понедельник в Латвии произошла одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!