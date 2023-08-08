В Риге выпало 80% от месячной нормы осадков, в Бауске - 110%

Сильный дождь наблюдался и в других местах по Латвии, особенно в центральной части страны. В Звейниекциемсе сумма осадков к пяти утра составила 63 миллиметра, в Бауске - 68 миллиметров, в Стальгене - 60 миллиметров, в Добеле - 55 миллиметров.

Количество осадков в Бауске за неполные сутки составило примерно 110% от месячной нормы.

Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник в восточной части страны продолжатся проливные дожди, а на западном побережье объявлено желтое предупреждение о ветре. Температура воздуха утром 8 августа составила от +13 до +16 градусов.

В понедельник в Латвии произошла одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.