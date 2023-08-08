На побережье объявлено оранжевое штормовое предупреждение

В течение ближайших трех часов южный, юго-западный ветер на морском побережье усилится и в порывах будет достигать скорости 25 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 18:00.

По шкале Бофорта штормом считается ветер, достигающий скорости 20,8 метра в секунду.

Ветер, скорость которого составляет от 24,5 до 28,4 метра в секунду, считается сильным штормом. Такой ветер может ломать деревья и наносить другой ущерб.