На побережье объявлено оранжевое штормовое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое - штормовое - предупреждение на морском побережье.
В течение ближайших трех часов южный, юго-западный ветер на морском побережье усилится и в порывах будет достигать скорости 25 метров в секунду.
Предупреждение будет действовать до 18:00.
По шкале Бофорта штормом считается ветер, достигающий скорости 20,8 метра в секунду.
Ветер, скорость которого составляет от 24,5 до 28,4 метра в секунду, считается сильным штормом. Такой ветер может ломать деревья и наносить другой ущерб.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!