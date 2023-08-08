В среду ожидается гроза и кратковременный дождь

Ночью кратковременный дождь возможен лишь местами, на западе Курземе также вероятна гроза. При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха понизится до +8...+13 градусов.

Днем будет светить солнце и дуть умеренный южный ветер, местами во время ливневых дождей ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге ночью и утром будет без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Облачность - переменная, ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +11 градусов, а днем не превысит +20 градусов.