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В среду пройдут кратковременные дожди, местами грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождливая погода
Дождливая погода Фото: dpa/scanpix

По прогнозам синоптиков, в среду, 9 августа, на большей части территории Латвии пройдут дожди, местами возможны сильные дожди и грозы.

На солнце температура воздуха будет достигать +17..+22 градусов.

Ветер слабый до умеренного с юга, во время дождя ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, местами возможен град.

В Риге некоторое время будет светить солнце, ожидаются также кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер умеренный южный, максимальная температура воздуха составит +19..+20 градусов.

На погоду влияет циклон, его центральная часть находится на юге Скандинавии.

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