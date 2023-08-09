В среду пройдут кратковременные дожди, местами грозы

По прогнозам синоптиков, в среду, 9 августа, на большей части территории Латвии пройдут дожди, местами возможны сильные дожди и грозы.
На солнце температура воздуха будет достигать +17..+22 градусов.
Ветер слабый до умеренного с юга, во время дождя ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, местами возможен град.
В Риге некоторое время будет светить солнце, ожидаются также кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер умеренный южный, максимальная температура воздуха составит +19..+20 градусов.
На погоду влияет циклон, его центральная часть находится на юге Скандинавии.
Галерея: Лето в Латвии
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