В среду пройдут кратковременные дожди, местами грозы

На солнце температура воздуха будет достигать +17..+22 градусов.

Ветер слабый до умеренного с юга, во время дождя ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, местами возможен град.

В Риге некоторое время будет светить солнце, ожидаются также кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер умеренный южный, максимальная температура воздуха составит +19..+20 градусов.

На погоду влияет циклон, его центральная часть находится на юге Скандинавии.

Галерея: Лето в Латвии