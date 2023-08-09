Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется жара

В ближайшие дни местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, по ночам образуется туман. Ветер в основном слабый, в Курземе в четверг умеренно сильный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +8..+14 градусов, днем поднимется выше +20 градусов.

По текущим прогнозам Global Forecast System, со следующего вторника, 15 августа, в Латвии ожидается 30-градусная жара, в середине недели температура может достигать +33 градусов. Местами ожидаются сильные грозы.

Возможно, в середине августа Латвию накроет самая сильная этим летом волна жары, но этот прогноз пока неточный.

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