После бури температура воды в водоемах понизилась

Единственный водоем, где температура воды по-прежнему +20 градусов, – это озеро Бабелитис.

Температура воды на Кишэзерсе, а также в Даугаве у Румбулы и Кипсалы опустилась до +18 градусов, на Луцавсале - до +17 градусов.

Самая холодная вода в Риге на пляжах в Даугавгриве и Вакарбулли, где она составляет +15 градусов.