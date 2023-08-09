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После бури температура воды в водоемах понизилась

rus.tvnet.lv/LETA
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Озеро Юглас
Озеро Юглас Фото: Zane Bitere/LETA

По данным Рижской полиции самоуправления, после ветреного и дождливого начала недели температура воды на пляжах Риги понизилась.

Единственный водоем, где температура воды по-прежнему +20 градусов, – это озеро Бабелитис.

Температура воды на Кишэзерсе, а также в Даугаве у Румбулы и Кипсалы опустилась до +18 градусов, на Луцавсале - до +17 градусов.

Самая холодная вода в Риге на пляжах в Даугавгриве и Вакарбулли, где она составляет +15 градусов.

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