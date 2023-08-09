В четверг местами продолжатся дожди; жарко не будет

Ночью дожди будут идти лишь местами, утром в восточные области Латвии с юга придет более обширная зона осадков. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +8...+13 градусов.

В течение дня осадки ожидаются в основном в восточных районах страны и западной части Курземе. Местами возможны сильные дожди и грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.

В Риге, скорее всего, в четверг обойдется без дождя, небо будет частично затянуто облаками. Ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +12 градусов ночью и +21 градус днем.