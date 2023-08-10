Видео ⟩ Возле Вентспилса был замечен водяной смерч

Один такой смерч был запечатлен сегодня у побережья Вентспилса.

Iestājoties vēsākam laikam, piekrastē atkal labi apstakļi, lai veidotos ūdensstabi. Viens tāds šodien bija redzams Ventspils puses piekrastē.

Video: Ričards Rozentāls pic.twitter.com/fFt2WVylck — Toms Bricis (@boms_tricis) August 10, 2023

Другой пользователь социальных сетей поделился еще одним снимком водяного смерча, сделанным в Вентспилсе.

Водяные смерчи возникают, когда над разогретыми водами Балтийского моря поднимается прохладная воздушная масса, как это произошло по окончании долгой волны жары этим летом. Теплые морские воды нагревают прохладный воздух, он стремительно поднимается вверх, образуется турбулентность, которая может превратиться в смерч.

Если водяной столб достигает побережья, чаще всего он исчезает уже на пляже и в зоне дюн, потому что единственным источником энергии для него является теплая поверхность воды.

Водяные смерчи могут быть опасны для находящихся в море, особенно для небольших лодок или яхт.