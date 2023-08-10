В пятницу местами возможны дожди, на востоке страны - ливни с грозами

Локально ожидается очень сильный дождь, который может вызвать кратковременное затопление низин, кроме того, возможен град и сильные порывы ветра, сообщает агентство LETA.

В других районах страны местами ожидаются кратковременные дожди, облака частично будут покрывать небо. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, с небольшой вероятностью возможен кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется до +22 градусов.

Галерея: Лето в Латвии