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В пятницу местами возможны дожди, на востоке страны - ливни с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза в Риге
Гроза в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

Во второй половине дня и вечером в пятницу местами в Латгале и на востоке Видземе ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Локально ожидается очень сильный дождь, который может вызвать кратковременное затопление низин, кроме того, возможен град и сильные порывы ветра, сообщает агентство LETA.

В других районах страны местами ожидаются кратковременные дожди, облака частично будут покрывать небо. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, с небольшой вероятностью возможен кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется до +22 градусов.

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