В пятницу местами возможны дожди, на востоке страны - ливни с грозами

Во второй половине дня и вечером в пятницу местами в Латгале и на востоке Видземе ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Локально ожидается очень сильный дождь, который может вызвать кратковременное затопление низин, кроме того, возможен град и сильные порывы ветра, сообщает агентство LETA.
В других районах страны местами ожидаются кратковременные дожди, облака частично будут покрывать небо. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, с небольшой вероятностью возможен кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется до +22 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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