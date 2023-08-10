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В пятницу станет теплее

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето в Латвии
Лето в Латвии Фото: TVNET

В пятницу, 11 августа, температура воздуха в Латвии будет на несколько градусов выше, чем в середине недели, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня в Латгале и на востоке Видземе местами ожидаются сильные грозы и порывы ветра.

Ночью при слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +8...+14 градусов.

Днем будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18...+21 градус в Курземе и +21...+24 градуса на остальной территории страны.

В Риге выглянет солнце, вероятность осадков будет низкой. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и +22 градуса днем.

Галерея: Лето в Латвии

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