В пятницу станет теплее

И ночью, и днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня в Латгале и на востоке Видземе местами ожидаются сильные грозы и порывы ветра.

Ночью при слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +8...+14 градусов.

Днем будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18...+21 градус в Курземе и +21...+24 градуса на остальной территории страны.

В Риге выглянет солнце, вероятность осадков будет низкой. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и +22 градуса днем.

Галерея: Лето в Латвии