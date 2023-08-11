+30 градусов и даже выше! В начале следующей недели в Латвию вернется жара

В субботу, воскресенье и понедельник ожидается частичная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь местами, больше осадков будет на границе с Россией. По ночам возможен туман. Будет дуть преимущественно слабый ветер, сообщает агентство LETA.

В ночь на воскресенье воздух остынет до +7...+12 градусов, в свою очередь в ночь на понедельник не будет холоднее +12...+17 градусов. Максимальная температура воздуха в субботу составит +19...+24 градуса, в воскресенье и понедельник - на градус выше.

Во вторник и в среду температура воздуха приблизится к отметке в +30 градусов и местами на юге страны может даже превысить этот показатель, в то же время возрастет риск грозы, будет душно.

Несмотря на то, что во время грозы возможен град, сильный ветер и ливни, риск стихии будет меньше, чем 7 августа, когда гроза местами привела к масштабным разрушениям.

Ожидается, что во второй половине следующей недели снова станет прохладнее, возможно резкое падение температуры.