Латвию ждет холодная ночь и теплый день

Облаков ночью будет мало, в начале ночи местами ожидается дождь. Местами образуется туман. Слабый ветер и безветрие будут способствовать снижению температуры воздуха до +7..+13 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, больше солнца будет на западном побережье Видземе и Курземе. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, в Латгале - умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +19..+24 градусов.

В Риге в субботу будет сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый северо-западный. Минимальная температура воздуха ночью +13 градусов, в пригородах около +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов в тени.