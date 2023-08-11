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Латвию ждет холодная ночь и теплый день

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В субботу прохладная ночь в Латвии сменится умеренно теплым днем, прогнозируют синоптики.

Облаков ночью будет мало, в начале ночи местами ожидается дождь. Местами образуется туман. Слабый ветер и безветрие будут способствовать снижению температуры воздуха до +7..+13 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, больше солнца будет на западном побережье Видземе и Курземе. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, в Латгале - умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +19..+24 градусов.

В Риге в субботу будет сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый северо-западный. Минимальная температура воздуха ночью +13 градусов, в пригородах около +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов в тени.

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