В субботу будет солнечно и тепло

Солнце будет чередоваться с облаками, самым солнечным день будет на западном побережье Видземе и Курземе. Осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале также ожидается умеренный северный ветер.

В Риге в субботу прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода со слабым северо-западным и северным ветром. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, у моря - до +20 градусов.