В субботу будет солнечно и тепло

Максимальная температура воздуха в субботу в Латвии ожидается от +19 градусов местами на побережье до +24 градусов на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Солнце будет чередоваться с облаками, самым солнечным день будет на западном побережье Видземе и Курземе. Осадков не ожидается.
Будет дуть слабый ветер, в Латгале также ожидается умеренный северный ветер.
В Риге в субботу прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода со слабым северо-западным и северным ветром. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, у моря - до +20 градусов.
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