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В субботу будет солнечно и тепло

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: LETA

Максимальная температура воздуха в субботу в Латвии ожидается от +19 градусов местами на побережье до +24 градусов на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Солнце будет чередоваться с облаками, самым солнечным день будет на западном побережье Видземе и Курземе. Осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале также ожидается умеренный северный ветер.

В Риге в субботу прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода со слабым северо-западным и северным ветром. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, у моря - до +20 градусов.

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