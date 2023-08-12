В воскресенье в Латвии станет еще теплее

Ночью ожидается преимущественно ясная погода, больше облаков будет в Курземе и на восточной границе страны, где местами пройдут небольшие дожди. При слабом ветре и безветрии температура воздуха понизится до +8...+15 градусов.

В течение дня облачность усилится, в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер по-прежнему будет слабым. Температура воздуха достигнет +20...+25 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается ясная погода без ветра, воздух остынет до +14 градусов, местами в пригороде - до +10 градусов. Днем небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, воздух прогреется до +24 градусов.