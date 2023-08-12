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В воскресенье воздух прогреется до +26 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: LETA

В воскресенье днем, 13 августа, максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +20 градусов местами на побережье до +26 градусов в восточных районах, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада, количество облаков увеличится, местами пройдет небольшой дождь. Самый солнечный день будет на востоке страны.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе - слабый до умеренного южный, юго-западный ветер.

В Риге будет больше облаков, значительных осадков не ожидается, ветер слабый с юга, воздух прогреется до +24 градусов.

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