В воскресенье воздух прогреется до +26 градусов

Начиная с запада, количество облаков увеличится, местами пройдет небольшой дождь. Самый солнечный день будет на востоке страны.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе - слабый до умеренного южный, юго-западный ветер.

В Риге будет больше облаков, значительных осадков не ожидается, ветер слабый с юга, воздух прогреется до +24 градусов.