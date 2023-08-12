Этой ночью можно будет увидеть самый зрелищный звездопад за последние годы

По данным портала spaceweather.com, в этом году ожидается самый сильный "звездный дождь" за последние годы. Одна из причин - фаза Луны - Луна будет освещена только на 10%, поэтому лунный свет не будет мешать наблюдению за "падающими звездами".

Ожидается, что в среднем будет виден один метеор в минуту.

По прогнозам погоды, этой ночью небо станет облачным только на востоке Латгале и в Видземе у границы с Россией, облака будут и в Курземе, на остальной территории Латвии ожидается чистое небо.

Персеиды известны как самый зрелищный метеоритный дождь в году, и погода обычно благоприятствует их наблюдению, так как августовские ночи теплые и часто ясные.