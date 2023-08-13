До +32 градусов. На новой неделе в Латвию вернется жара

Неделя начнется с облачной погоды, в понедельник облачность уменьшится, сильных осадков не ожидается, будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха достигнет +20..+25 градусов.

В последующие дни местами кратковременно пройдут дожди с грозой. Во вторник температура воздуха повысится до +25..+29 градусов, местами на побережье не превысит +23 градусов, а в среду в стране ожидается зной до +32 градусов.

Уже в середине недели ветер повернет с севера и температура воздуха понизится, однако в Латгале жара продержится дольше.