В понедельник воздух прогреется до +26 градусов

Местами на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди, будет дуть слабый западный ветер, сообщает агентство LETA.

В Риге во второй половине дня ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +24...+25 градусов.