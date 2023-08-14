В понедельник воздух прогреется до +26 градусов

В понедельник в Латвии, начиная с запада, снизится облачность и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Местами на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди, будет дуть слабый западный ветер, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +21...+26 градусов.
В Риге во второй половине дня ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +24...+25 градусов.
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