Пн, 14.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В понедельник воздух прогреется до +26 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Фонтан в жаркую погоду
Фонтан в жаркую погоду Фото: Ieva Lūka / LETA

В понедельник в Латвии, начиная с запада, снизится облачность и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Местами на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди, будет дуть слабый западный ветер, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +21...+26 градусов.

В Риге во второй половине дня ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +24...+25 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх