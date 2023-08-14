Во вторник в Латвию придет жара: воздух прогреется до +30 градусов

Во вторник во второй половине дня температура воздуха в Латвии поднимется до +26...+30 градусов, на побережье Рижского залива - до +23...+25 градусов, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки ожидается преимущественно малооблачная погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы, ночью - туман. Днем будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер.
Ночная температура составит +10...+16 градусов.
В Риге 15 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +16 градусов, в пригородах - до +13...+15 градусов, а днем при слабом и умеренном юго-восточном ветре воздух прогреется до +28 градусов.
В среду после тропически теплой ночи в Латвии ожидается жара до +33 градусов, а в четверг в западных и центральных регионах страны станет немного прохладнее.
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