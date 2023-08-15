В среду будет очень жарко: воздух прогреется до +34 градусов; возможны грозы

На побережье максимальная температура воздуха составит +24...+29 градусов.

Погода будет преимущественно сухой и солнечной, но возможны грозы как ночью, так и днем. Грозовые облака будут двигаться с юга на север, северо-восток.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, днем в Курземе и на побережье также западный и северный ветер. Грозы могут принести локальные бури и град.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +16...+21 градус.

В среду в Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха - от +21 градуса на рассвете до +33 градусов днем.