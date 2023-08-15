В среду будет очень жарко: воздух прогреется до +34 градусов; возможны грозы

В среду температура воздуха на большей части территории Латвии превысит +30 градусов, а в некоторых местах достигнет +34 градусов, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На побережье максимальная температура воздуха составит +24...+29 градусов.
Погода будет преимущественно сухой и солнечной, но возможны грозы как ночью, так и днем. Грозовые облака будут двигаться с юга на север, северо-восток.
Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, днем в Курземе и на побережье также западный и северный ветер. Грозы могут принести локальные бури и град.
Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +16...+21 градус.
В среду в Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха - от +21 градуса на рассвете до +33 градусов днем.
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