Среда в Латвии стала самым жарким днем за последние несколько лет

Прошлогодний рекорд тепла был +33,7 градуса 19 августа в Павилосте, в 2021 году максимальная температура воздуха также составила +33,7 градуса, и она была зафиксирована 21 июня в Даугавгриве и Павилосте, 13 июля в Лиепае и 16 июля в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В последний раз отметка +34 градуса была превышена 30 июля 2018 года в Бауске, когда столбик термометра достиг +34,2 градуса.

Самая высокая температура воздуха за последнее десятилетие - это +37,8 градуса, зарегистрированные 4 августа 2014 года в Вентспилсском порту, и это также абсолютный рекорд жары в Латвии.

Ранее сообщалось, что к 15:00 среды столбик термометра в Бауске поднялся до +33,7 градуса, и такая высокая температура воздуха 16 августа была зафиксирована в Латвии впервые.

Всего до трех часов дня в стране было побито 13 рекордов жары. Вторая самая высокая температура воздуха была +32,8 градуса в Стальгене, третья - +32,4 градуса в Екабпилсе.

Температура воздуха в столице от +25 градусов на побережье Рижского залива до +32 градусов на юге города.

Погода сухая и преимущественно солнечная, над большей частью страны ясное небо.

В четверг ветер принесет более прохладный воздух с моря, а в Латгале сохранится зной до +32 градусов, прогнозируют синоптики.