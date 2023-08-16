В Латвии побит рекорд жары для 16 августа

Предыдущий рекорд был +33,2 градуса 16 августа 1939 года в Руйиене.

Всего до трех часов дня в стране было побито 13 рекордов жары. Вторая самая высокая температура воздуха - плюс 32,8 градуса в Стальгене, третья - плюс 32,4 градуса в Екабпилсе.

Температура воздуха в Риге - от +25 градусов на побережье Рижского залива до +32 градусов на юге столицы.

Ранее сообщалось, что в среду до 14:00 на восьми наблюдательных станциях установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха 16 августа.

Самая высокая температура воздуха в это время была +32,5 градуса в Бауске. Рекорды жары побиты также в Алуксне, Дагде, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне, Приекули и Зосены.

Погода сухая и преимущественно солнечная, над большей частью страны ясное небо.

Синоптики прогнозируют, что жара усилится к пяти часам дня и ожидаются новые рекорды.

В четверг ветер принесет более прохладный воздух с моря, а в Латгале сохранится зной до +32 градусов, прогнозируют синоптики.