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В четверг воздух прогреется до +32 градусов; на востоке страны возможны грозы

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Лето в Верманском саду
Лето в Верманском саду Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии температура воздуха поднимется до +21....+28 градусов, наиболее жаркая погода ожидается на востоке страны - в Латгале столбик термометра поднимется до +32 градусов, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, ожидается частичная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Наибольший риск грозы, начиная с обеда, будет в Латгале и Селии, где локально возможны крупный град и буря.

В целом будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Латгале - ветер переменчивого направления.

В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха поднимется до +24 градусов, однако у моря будет прохладнее - всего до +21 градуса.

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