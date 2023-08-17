В четверг воздух прогреется до +32 градусов; на востоке страны возможны грозы

По прогнозам синоптиков, ожидается частичная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Наибольший риск грозы, начиная с обеда, будет в Латгале и Селии, где локально возможны крупный град и буря.

В целом будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Латгале - ветер переменчивого направления.

В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха поднимется до +24 градусов, однако у моря будет прохладнее - всего до +21 градуса.