В четверг воздух прогреется до +32 градусов; на востоке страны возможны грозы

В четверг в Латвии температура воздуха поднимется до +21....+28 градусов, наиболее жаркая погода ожидается на востоке страны - в Латгале столбик термометра поднимется до +32 градусов, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, ожидается частичная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Наибольший риск грозы, начиная с обеда, будет в Латгале и Селии, где локально возможны крупный град и буря.
В целом будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Латгале - ветер переменчивого направления.
В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха поднимется до +24 градусов, однако у моря будет прохладнее - всего до +21 градуса.
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