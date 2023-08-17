Уже не +10 градусов: в Юрмале повышается температура воды

Утром в среду температура воды на пляжах Юрмалы была около +10 градусов, но уже к вечеру она немного поднялась.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в 9 часов температура воды в портах Салацгривы, Скулте и Вентспилса была около +19 градусов, в Мерсрагсе и Рое около +15 градусов, в Колке +17 градусов.

Температура воды в большинстве рек и озер +18..+23 градуса.