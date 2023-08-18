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Вечером и ночью ожидаются ливни с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
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Ливень в Риге
Ливень в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу во второй половине дня в Курземе громыхают грозы, местами идет сильный дождь, а вечером и ночью грозовые ливни ожидаются и в других регионах Латвии.

Синоптики прогнозируют местами очень сильный дождь и кратковременное затопление низких мест. Также возможны сильные порывы ветра и град.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем повысится до +26...+31 градуса, в отдельных местах на побережье - до +22...+25 градусов.

В Риге грозовые ливни возможны ночью. Температура воздуха составит около +20 градусов, в субботу днем - до +29 градусов.

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