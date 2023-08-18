Фото и видео ⟩ Улицы Риги превратились в реки, остановилось движение общественного транспорта

Наибольшее количество осадков было зарегистрировано с утра в Мадоне - 45 мм, или 66% от месячной нормы. За день в Руцаве выпало 26 мм осадков.

Сильная гроза наблюдается и на востоке страны, например, в Вентспилсе.

Гроза в Вентсписле Фото: Roberts Streičs/ Ekrānšāviņš no Facebook

Как уже сообщалось, температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем повысится до +26...+31 градуса, в отдельных местах на побережье - до +22...+25 градусов.

В Риге температура воздуха составит около +20 градусов, в субботу днем - до +29 градусов.