Фото и видео ⟩ Улицы Риги превратились в реки, остановилось движение общественного транспорта

Местами в Риге остановилось движение общественного транспорта
В Риге сильно затопило улицы и стоянки магазинов, встал общественный транспорт. Рижская дума призывает жителей сообщать о нарушениях в транспортном сообщении. В Елгаве осадки достигли половины от месячной нормы, в городе с полной мощностью работают все насосы по откачке воды.
В результате сильных ливней в Риге затопило улицы; жителей призывают сообщать о затопленных местах по номеру телефона 80003600.
Предупреждение о грозе действует до 21:30 пятницы. Прогнозируется гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, крупным градом и сильным ливнем.
Видео: Затопленные улицы в Риге
Как сообщили RUS TVNET очевидцы, затопило торговый центр Akropole Alfa.
Представители Akropole Alfa подтвердили порталу Apollo.lv, что там затопило несколько магазинов. В данный момент решения нет, поэтому, скорее всего, посетители будут эвакуированы.
Более подробная информация не предоставляется. Все магазины закрыты. Затоплена и стоянка торгового центра.
Затопило и улицу Кр. Валдемара, где передвижение автомобилей осложнено.
В Добеле после 16 часов во время грозы были зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщают синоптики.
Dobeli atkal skāris stiprs negaiss. Par laimi gan ne tik spēcīgs kā mēneša sākumā un bez lielgraudu krusas. Ziņu par lieliem postījumiem nav, bet intensīvi zibeņoja - novadā ap tūkstoš zibens izlāžu. Video: Guntra Apare pic.twitter.com/TolGQ7Hift