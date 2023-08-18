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Фото и видео ⟩ Улицы Риги превратились в реки, остановилось движение общественного транспорта

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta
  • Ригу конкретно затопило
  • Затоплен торговый центр Akropole Alfa
  • Местами в Риге остановилось движение общественного транспорта

В Риге сильно затопило улицы и стоянки магазинов, встал общественный транспорт. Рижская дума призывает жителей сообщать о нарушениях в транспортном сообщении. В Елгаве осадки достигли половины от месячной нормы, в городе с полной мощностью работают все насосы по откачке воды.

В результате сильных ливней в Риге затопило улицы; жителей призывают сообщать о затопленных местах по номеру телефона 80003600.

Гроза в Риге. Перекресток улиц Бривибас и Матиса
Гроза в Риге. Перекресток улиц Бривибас и Матиса Фото: TVNET GRUPA

Предупреждение о грозе действует до 21:30 пятницы. Прогнозируется гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, крупным градом и сильным ливнем.

Видео: Затопленные улицы в Риге

Как сообщили RUS TVNET очевидцы, затопило торговый центр Akropole Alfa.

Представители Akropole Alfa подтвердили порталу Apollo.lv, что там затопило несколько магазинов. В данный момент решения нет, поэтому, скорее всего, посетители будут эвакуированы.

Более подробная информация не предоставляется. Все магазины закрыты. Затоплена и стоянка торгового центра.

Затопило и улицу Кр. Валдемара, где передвижение автомобилей осложнено.

Как сообщило в Twitter предприятие Rīgas satiksme, из-за сильной грозы в Риге местами движение общественного транспорта остановилось, а местами сильно затруднено.

В частности, около 21 часа полностью встали трамваи 7-го маршрута.

Очевидцы сообщают, что затопило Елгавский концертный зал.

По информации очевидцев, в Свете выпал град диаметром в несколько сантиметров.

Из Елгавы гроза дальше движется в Юрмалу и Ригу.

Согласно предварительной информации, гроза не настолько сильна и разрушительна, как 7 августа, когда град вместе с бурей принес значительные разрушения в Латвии.

В Добеле после 16 часов во время грозы были зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщают синоптики.

Наибольшее количество осадков было зарегистрировано с утра в Мадоне - 45 мм, или 66% от месячной нормы. За день в Руцаве выпало 26 мм осадков.

Сильная гроза наблюдается и на востоке страны, например, в Вентспилсе.

Гроза в Вентсписле
Гроза в Вентсписле Фото: Roberts Streičs/ Ekrānšāviņš no Facebook

Как уже сообщалось, температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем повысится до +26...+31 градуса, в отдельных местах на побережье - до +22...+25 градусов.

В Риге температура воздуха составит около +20 градусов, в субботу днем - до +29 градусов.

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